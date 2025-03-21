Інтерфакс-Україна

Політика

19:37 21.03.2025

В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

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В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

На непрямих переговорах між Україною та Росією в Ер-Ріяді у понеділок навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичним та інфраструктурним об'єктам, прогнозує голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Щодо перемовин в Ер-Ріяді, то оця човникова дипломатія, яку планують США з українською і російською делегаціями почергово, виглядає так, що росія свідомо понижує рівень своєї делегації. І, як на мене, буде і далі затягувати цей процес якимись додатковими надмірними умовами. І навіть той оголошений режим припинення вогню у виконанні президента США Трампа, цей процес стримання від атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти, який нібито вже було погоджено, навряд чи його вдасться погодити вже 24 березня в Ер-Ріяді", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, Росія почала застосовувати нову тактику концентрованих атак окремих міст.

"І ці терористичні атаки рф протягом останніх днів на українські міста, говорять про те, що росія зовсім не налаштована на будь-яке обговорення будь-якого стійкого миру, а налаштована хіба що на обговорення умов капітуляції України", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

На думку голови комітету, "допоки переговорна тактика з боку Сполучених Штатів не буде змінена на тиск і на силу по відношенню до росії, складно говорити про просування у цих перемовинах".

Теги: #переговори #ер_ріяд #думка

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