Путін зухвало відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню - Мережко

Путін зухвало відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“По суті, Путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню. Причому зробив це в зухвалий спосіб. Путін додав неприйнятні умови й здійснив напад на критичну цивільну структуру України. Спочатку Путін заявив, що він начебто віддав наказ припинити напади на українську енергетичну інфраструктуру, але майже одразу російські дрони атакували різні обʼєкти нашої цивільної інфраструктури. Тобто Путін в черговий раз збрехав. Це і є зухвала відмова Путіна!” - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами народного депутата, зараз постає питання, як саме Трамп реагуватиме на таку відмову.

“Чи проявить він слабкість, чи ні? Трамп обіцяв, що у разі відмови Путіна він застосує серйозні заходи. Побачимо, чи дотримає він свого слова”, - зазначив Мережко.