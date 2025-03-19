Інтерфакс-Україна

Політика

12:56 19.03.2025

Путін зухвало відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню - Мережко

1 хв читати
Путін зухвало відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню - Мережко

Путін зухвало відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“По суті, Путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню. Причому зробив це в зухвалий спосіб. Путін додав неприйнятні умови й здійснив напад на критичну цивільну структуру України. Спочатку Путін заявив, що він начебто віддав наказ припинити напади на українську енергетичну інфраструктуру, але майже одразу російські дрони атакували різні обʼєкти нашої цивільної інфраструктури. Тобто Путін в черговий раз збрехав. Це і є зухвала відмова Путіна!” - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами народного депутата, зараз постає питання, як саме Трамп реагуватиме на таку відмову.

“Чи проявить він слабкість, чи ні? Трамп обіцяв, що у разі відмови Путіна він застосує серйозні заходи. Побачимо, чи дотримає він свого слова”, - зазначив Мережко.

Теги: #мережко #путін #трамп #коментар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 19.03.2025
Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом

Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом

12:08 19.03.2025
Слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України – Зеленський

Слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України – Зеленський

03:50 19.03.2025
США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

02:29 19.03.2025
Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

21:18 18.03.2025
Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

20:08 18.03.2025
В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

19:41 18.03.2025
Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

19:01 18.03.2025
Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

18:46 18.03.2025
Путін доручив актуалізувати перелік компаній, які покинули РФ, для їхнього повернення

Путін доручив актуалізувати перелік компаній, які покинули РФ, для їхнього повернення

18:35 18.03.2025
Трамп і Путін закінчили розмову

Трамп і Путін закінчили розмову

ВАЖЛИВЕ

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

ОСТАННЄ

Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

Україна вітає Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин - МЗС

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, - Зеленський про переговори в Фінляндії

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА