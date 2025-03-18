Інтерфакс-Україна

Політика

18:54 18.03.2025

Україна вітає Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин - МЗС

1 хв читати
Україна вітає Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин - МЗС

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві привітало Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин.

«Розцінюємо успішне завершення переговорів як важливий етап на шляху до встановлення справедливого і тривалого миру на Південному Кавказі», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

В МЗС наголосили, що Україна підтримує нормалізацію відносин між Азербайджаном і Вірменією і вітатиме підписання цієї важливої угоди вже найближчим часом.

Як повідомлялося 13 березня , Вірменія і Азербайджан погодили текст мирної угоди, яка має завершити конфлікт, що триває кілька десятиліть і розгортався переважно довкола Нагірного Карабаху.

МЗС Вірменії підтвердило, що країна прийняла пропозиції Баку щодо двох раніше неузгоджених пунктів і зі свого боку погодила угоду "Про встановлення миру та міждержавних відносин між Республікою Вірменія та Азербайджанською Республікою".

Теги: #азербайджан #вірменія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 17.03.2025
Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

18:08 15.03.2025
Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

18:02 13.03.2025
Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди

Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди

10:08 12.03.2025
Всі подробиці перемовин у Джидді можна буде розкрити лише за багато років – речник МЗС

Всі подробиці перемовин у Джидді можна буде розкрити лише за багато років – речник МЗС

01:59 12.03.2025
Сибіга поінформував держави-партнери про результати переговорів Україна-США у Джидді

Сибіга поінформував держави-партнери про результати переговорів Україна-США у Джидді

11:01 11.03.2025
Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

20:35 10.03.2025
Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

00:16 09.03.2025
Андрій Сибіга закликав притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільного населення в Сирії

Андрій Сибіга закликав притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільного населення в Сирії

15:35 07.03.2025
МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

15:11 07.03.2025
Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

ОСТАННЄ

Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

Трамп і Путін закінчили розмову

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, - Зеленський про переговори в Фінляндії

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Шанс на припинення вогню буде тільки в найближчі два-три місяці - Порошенко

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА