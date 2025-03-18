Україна вітає Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин - МЗС

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві привітало Азербайджан та Вірменію із узгодженням тексту Угоди про встановлення миру та міждержавних відносин.

«Розцінюємо успішне завершення переговорів як важливий етап на шляху до встановлення справедливого і тривалого миру на Південному Кавказі», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

В МЗС наголосили, що Україна підтримує нормалізацію відносин між Азербайджаном і Вірменією і вітатиме підписання цієї важливої угоди вже найближчим часом.

Як повідомлялося 13 березня , Вірменія і Азербайджан погодили текст мирної угоди, яка має завершити конфлікт, що триває кілька десятиліть і розгортався переважно довкола Нагірного Карабаху.

МЗС Вірменії підтвердило, що країна прийняла пропозиції Баку щодо двох раніше неузгоджених пунктів і зі свого боку погодила угоду "Про встановлення миру та міждержавних відносин між Республікою Вірменія та Азербайджанською Республікою".