Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7 - ЗМІ

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який пройде у червні в провінції Альберта, передає французька Le Monde.

"Канада, яка цього року головує у G7, запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у наступному саміті, який відбудеться в червні в Альберті", - йдеться у повідомленні видання у понеділок з посиланням на речника МЗС Канади.

Карні у понеділок перебуває у Франції. Це його перша поїздка за кордон після вступу на посаду в п'ятницю. Потім він вирушить до Лондона.