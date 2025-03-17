Інтерфакс-Україна

Події

14:59 17.03.2025

Прем’єр Канади прибув до Парижа, обговорить з Макроном війну в Україні - ЗМІ

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Прем’єр Канади прибув до Парижа, обговорить з Макроном війну в Україні - ЗМІ

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити ключові міжнародні питання, зокрема війну в Україні, повідомляє The Times у понеділок.

Під час виступу перед журналістами Карні підкреслив, що "в даний час для Канади важливіше зміцнювати зв’язки з надійними союзниками".

Він також наголосив на європейській ідентичності своєї країни: "Канада є найбільш європейською з неєвропейських країн".

Теги: #візит #карні #франція

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