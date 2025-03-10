Трамп розглядає можливість зупинення постачань американської зброї в Україну до відходу Зеленського з посади - ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп має намір посилити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб домогтися його відходу з посади, і розглядає можливість зупинити постачання американської зброї до України, доки той залишається при владі, пише Bild з посиланням на власні джерела в понеділок.

Політолог Томас Єгер у коментарі виданню припустив, що Трамп може мститися Зеленському за відмову надати компромат на сина попереднього глави держави Гантера Байдена 2020 року.

Єгер також вважає, що проведення виборів в Україні найближчим часом буде "ідеальним результатом для Володимира Путіна".