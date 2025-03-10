За прем'єрства Карні підтримка України з боку Канади продовжуватиметься - Мережко

Підтримка України з боку Канади продовжуватиметься після того, як Марк Карні змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра, прогнозує голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Я вважаю, що підтримка з боку Канади буде продовжуватися. Річ у тому, що підтримка України цілком відповідає національним інтересам Канади як країни, яка твердо виступає за міжнародне право і за порядок в міжнародних відносинах. Основні партії Канади підтримували і продовжують підтримувати Україну”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Мережко підкреслив, що між Україною та Канадою завжди існували дуже теплі і дружні відносини. Він нагадав, що Канада була однією з перших країн, яка визнала Україну як незалежну державу.

Як повідомлялось, колишній глава Центрального банку Канади Карні виграв вибори на пост нового лідера Ліберальної партії і стане прем'єр-міністром країни замість Трюдо.