Політика

13:08 10.03.2025

За прем'єрства Карні підтримка України з боку Канади продовжуватиметься - Мережко

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Підтримка України з боку Канади продовжуватиметься після того, як Марк Карні змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра, прогнозує голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Я вважаю, що підтримка з боку Канади буде продовжуватися. Річ у тому, що підтримка України цілком відповідає національним інтересам Канади як країни, яка твердо виступає за міжнародне право і за порядок в міжнародних відносинах. Основні партії Канади підтримували і продовжують підтримувати Україну”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Мережко підкреслив, що між Україною та Канадою завжди існували дуже теплі і дружні відносини. Він нагадав, що Канада була однією з перших країн, яка визнала Україну як незалежну державу.

Як повідомлялось, колишній глава Центрального банку Канади Карні виграв вибори на пост нового лідера Ліберальної партії і стане прем'єр-міністром країни замість Трюдо.

Теги: #карні #мережко

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