Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню. Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони також обговорили санкції проти РФ.

"У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - підкреслив президент.

Крім того, обговорювалася подальша підтримка України і поточні потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - резюмував Зеленський.