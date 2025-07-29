Інтерфакс-Україна
Події
18:24 29.07.2025

Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

1 хв читати
Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню. Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони також обговорили санкції проти РФ.

"У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - підкреслив президент.

Крім того, обговорювалася подальша підтримка України і поточні потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - резюмував Зеленський.

Теги: #карні #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 29.07.2025
Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

16:30 29.07.2025
Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

21:33 28.07.2025
Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

21:27 28.07.2025
Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

21:23 28.07.2025
Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

21:03 28.07.2025
Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

18:54 28.07.2025
Зеленський запросив президента Естонії приїхати до України

Зеленський запросив президента Естонії приїхати до України

18:35 28.07.2025
Екснардепа Світлану Заліщук призначено послом України у Швеції – указ

Екснардепа Світлану Заліщук призначено послом України у Швеції – указ

17:41 28.07.2025
Зеленський доручив Умєрову та Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів

Зеленський доручив Умєрову та Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів

14:32 28.07.2025
Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

ОСТАННЄ

Воїни ГУР ліквідували позицію окупантів на Тендрівській косі разом з РЕБ "Зонт" та РЛС "Роса"

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Сирський побував у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі

Лубінець вимагає релокації пенітенціарних установ з зон бойових дій та службового розслідування щодо Біленьківської виправної колонії

Повідомлення про начебто таємну зустріч українських представників з делегаціями США та Великої Британії є частиною інформаційної операції РФ

Трамп відкрив у Шотландії поле для гольфу

PinchukArtCentre презентує нову роботу Лесі Хоменко на центральному залізничному вокзалі Києва

ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА