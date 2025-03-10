Політика

09:10 10.03.2025

Ексголову ЦБ Канади Карні обрано прем'єр-міністром країни

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Ексголову ЦБ Канади Карні обрано прем'єр-міністром країни
Фото: Pixabay

Колишній глава Центрального банку Марк Карні виграв вибори на посаду нового лідера Ліберальної партії Канади і стане наступним прем'єр-міністром країни, повідомили місцеві ЗМІ.

Карні набрав понад 85% голосів, він переміг за результатами першого підрахунку.

Колишня міністерка фінансів і нинішня членкиня парламенту Христя Фріланд посіла друге місце, набравши 8% голосів.

Екслідерка Палати представників і нинішня членкиня парламенту Каріна Гулд посіла третє місце з 3,2% голосів, а підприємець із Монреаля і колишній член парламенту Френк Бейліс посів четверте місце з невеликим відставанням.

Карні ніколи не обіймав виборних посад і нині не є членом парламенту.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку січня оголосив, що йде з посади лідера Ліберальної партії Канади і покине посаду прем'єр-міністра, щойно партія знайде йому заміну.

Теги: #канада #карні #премєр

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