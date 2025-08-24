Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

Фото: https://www.facebook.com/MarkJCarney2025/

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в неділю зранку прибув в Київ на святкування 34-го Дня незалежності України, повідомив він у соцмережі X.

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює свою підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначив Карні.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Канади також 25-27 серпня відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, аби посилити співпрацю у важливих сферах, зокрема у колективній обороні.

Карні також зустрінеться з військовослужбовцями Збройних сил Канади, які беруть участь в операції REASSURANCE, найбільшій активній військовій місії Канади за кордоном.