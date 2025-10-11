Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорили спільні заходи щодо посилення захисту та стійкості української енергосистеми, яка наразі знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, також говорили про можливість розширення участі Канади в ініціативі PURL.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Зеленський також зазначив, що вони з Карні поділилися деталями контактів із президентом США Дональдом Трампом.

"Окремо торкнулись ініціативи PURL. Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в Коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки", - зазначив Зеленський.

"Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах", - написав Зеленський.