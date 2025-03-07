Політика

17:07 07.03.2025

Більшість українців вважають санкції щодо Порошенка відволіканням уваги або тиском на опозицію – опитування КМІС

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Більшість українців вважають санкції щодо Порошенка відволіканням уваги або тиском на опозицію – опитування КМІС

Менше половини українців (38%) розцінюють рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 14-24 лютого.

Натомість більшість (59%) вважають її спробою або відволікти увагу від ситуації на фронті, або нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з РФ та ймовірних виборів. Серед усіх респондентів 36% обрали варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", а 35% обрали варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів". Відзначається, що 11% опитаних обрали одразу обидва варіанти, тому сумарно 59% обрали один з двох чи обидва.

Решта 9% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не вище 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #порошенко #кміс

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