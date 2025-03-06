Політика

14:51 06.03.2025

“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

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“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

Партія “Європейська солідарність” жодних таємних переговорів із західними союзниками України не проводить і не змінила своєї позиції щодо проведення виборів - вони можливі лише після війни, заявила народний депутат із однойменної фракції Ірина Фріз.

“Наша позиція чітка та аргументована. “Євросолідарність” системно виступає за дотримання принципу «security first - спершу безпека». Адже виклики потенційних виборів в умовах повномасштабного вторгнення можуть поставити під загрозу українську державність”, - сказала Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у четвер.

Вона розповіла, що під час міжнародних візитів та будь-яких контактів з партнерами представники “Європейської солідарності” доносять партнерам, що безпекова ситуація не дозволить провести вибори не лише у прифронтовій зоні, а й у тилових регіонах, тому що деякі види ракет долітають до цілі за лічені хвилини. За її словами, також незрозуміло, яким чином організовувати голосування військовослужбовців, що перебувають на передовій, оскільки “росія ніколи не дотримувалася перемир’я”.

“Окрім цього, Україна сьогодні як ніколи потребує єдності. А вибори – це політична конкуренція, критика дій опонентів та боротьба за лідерство. Очевидно, що саме з цієї причини росія прагне втягнути Україну у вибори”, - наголосила народний депутат.

Фріз впевнена, що Україна повернеться до нормального демократичного процесу та виборів, коли для цього будуть відповідні умови.

“Після Революції Гідності голосування організовувалося за найкращими світовими стандартами, міжнародні спостерігачі наголошували на цьому постійно. І ми змогли вибудувати нормальний демократичний транзит влади за західними стандартами. Проведення виборів за умов, коли їхні результати можна буде поставити під сумнів, підірве легітимність української влади і це точно не допоможе посилити позицію української держави”, - відзначила народний депутат.

Фріз переконана, що кращим варіантом для України сьогодні стало б створення коаліції й уряду національної єдності.

“Це продемонструвало б міжнародним партнерам залучення всіх політичних сил до ухвалення рішень і посилило б суб’єктність парламенту як демократичної інституції”, - вважає Фріз.

Видання Politico у четвер, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що посадовці з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з високопоставленими членами партії “Європейська солідарність” і лідером партії “Батьківщина” Юлією Тимошенко щодо можливості проведення президентських виборів.

Теги: #переговори #вибори #спростування #євросолідарність

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