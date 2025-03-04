Експрем'єри Яценюк, Ебботт, Більдт та Рийвас виступили із терміновим зверненням до Трампа

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Експрем'єр України (2014-2016) Арсеній Яценюк, експрем'єр Астралії (2013-15) Тоні Ебботт, експрем'єр Швеції (1991-1994) Карл Більдт, та експрем'єр Естонії (2014-16) Тааві Рийвасу звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом відновити діалог на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом та підтримати пропозиції, висловлені їх колегами під час Саміту у Лондоні, повідомив у вівторок ініціатор звернення, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Події останніх днів викликають напругу по обидва боки Атлантики. Як давні друзі Америки, яким завжди небайдужою була і залишається доля американського народу та міць його відносин з нашими народами, ми звертаємося до Вас з посланням непорушної підтримки єдності Америки і Європи, що є запорукою миру і безпеки всієї планети", - йдеться у зверненні.

Наголошується, що "вороги Америки" прагнуть розвалити найсильніший в світовій історії союз. "Вони не очікують на сильну і лідерську політику, яка зуміє посилити цей союз на принципах взаємної відповідальності, і ми закликаємо Вас виявити саме таку політику, що стане вирішальним внеском у наше спільне майбутнє", - додають експрем'єри.

В заяві закликають президента США відновити діалог між Вашингтоном та Києвом.

"Ми закликаємо Вас відновити діалог на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом і підтримати мудрі та далекоглядні пропозиції, висловлені нашими колегами під час Саміту у Лондоні", - наголошують вони.

Зазначається, що Росія у притаманний спосіб розраховує на те, що їй вдасться перемогти не на полі бою, але за допомогою обману та маніпуляцій.

"Лише підтримка України, посилення оборони держав Заходу, збільшення витрат європейських партнерів, посилення санкцій проти Росії, політика миру через силу здатні змусити Росію до справжнього і тривалого миру. У цій праці і Україна, і вся Європа підтримають вас, бо саме це принесе справедливий і тривалий мир", - резюмує заява.