Політика

14:20 04.03.2025

Україна вірить в щирість Трампа укласти мирну угоду, але вона потребує участі самої України та її президента – Шмигаль

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Україна вірить в щирість Трампа укласти мирну угоду, але вона потребує участі самої України та її президента – Шмигаль

Україна має бути важливим учасником мирного процесу і вдячна президенту США Дональду Трампу за його бажання укласти мирну угоду, відзначає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми дуже добре розуміємо наміри президента Трампа укласти мирну угоду і досягнути миру. Це дійсно, ми віримо і знаємо, що це його щире бажання і ми цінуємо це бажання, абсолютно цінуємо і вдячні за це. Важливий підхід, важливо як. Ми розуміємо, що Україна має бути важливим учасником цього процесу мирного. Неможливо досягнути миру в Україні, в країні жертві, без участі країни жертви, без участі лідера нашої держави, без участі президента України", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок в Києві.

Він віздначив, що глобальна безпека у світі "сьогодні під загрозою і дуже важливо розуміти, що результатом мирних домовленостей буде все ж таки міцна, глобальна, безпекова інфраструктура".

"І Україна має відігравати, і безпека України в цій інфраструктурі має відігравати вирішальну роль.Відповідно, ми очікуємо, що США і адміністрація президента Трампа займе позицію збереження глобальної системи безпеки, такої як вона щонайменше була до російського вторгнення, можливо навіть трошки сильнішою", - сказав голова уряду.

За його словами Шмигаля, "ми маємо сьогодні дипломатичними шляхами, дуже по-дорослому знайти рішення, як досягнути справедливого, тривалого миру і повернути цей мирний європейський континент, повернути безпеку для України і для Європи, і в черговий раз довести значущість і велич Сполучених Штатів як світового лідера у частині дотримання світової безпеки".

Теги: #шмигаль #трамп

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