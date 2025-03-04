Політика

13:27 04.03.2025

МЗС Польщі: рішення США призупинити військову допомогу Україні прийнято без консультацій та інформування союзників

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МЗС Польщі: рішення США призупинити військову допомогу Україні прийнято без консультацій та інформування союзників

Рішення США призупинити військову допомогу Україні було прийнято без консультацій із союзниками, заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

Як повідомляє польська RMF24, речник наголосив, що "це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна".

Вронський підкреслив, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення без будь-яких консультацій.

"Ні з союзниками по НАТО, ні з Ramstein Group, яка підтримує воюючу Україну", - зазначив речник МЗС.

 

Теги: #польща #військова_допомога #сша

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