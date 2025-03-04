Україні важливо зберегти партнерство з США – Шмигаль

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль відзначає важливість збереження Україною партнерства з США.

"Стосовно нашої співпраці зі США, я повторю, США є нашим стратегічним, важливим, надважливим партнером. Ми вдячні США і будемо робити все для того, щоб наша співпраця продовжувалась на тому ж рівні, на якому була до цього часу, наполегливо, дипломатично, спокійно. Працюємо над цим, повторю, щодня і щодня відбуваються контакти із адміністрацією президента, із Конгресом і ця робота буде продовжуватись. Я переконаний, що ми досягнемо миру в Україні спільно", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок в Києві.

Він зазначив, що Україна сьогодні "абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки".

"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись", - сказав голова уряду.

Шмигаль повідомив, що Україна розраховує на підтримку США, "оскільки значний обсяг підтримки, починаючи від обміну даними і завершуючи важливим елементом - це протиповітряна оборона, захист нашого неба, наших міст, цивільної інфраструктури, громадян України, це внесок Сполучених Штатів Америки в підтримку України".

"Це важливі елементи, які врятували тисячі, можливо десятки тисяч українських життів - як цивільних, так і військових, українців і українок. Звісно ж, ця підтримка є надзвичайно для нас важливою, і ми працюємо сьогодні з Конгресом і адміністрацією президента Трампа для того, щоб ця підтримка продовжувалась аж до повного досягнення ось цієї мирної угоди, але я наголошую: на умовах України як країни жертви. Стіл перемовин – це стіл перемовин, де Україна знаходиться в першу чергу, і це наш підхід, це те, на чому ми наполягаємо", - сказав він.