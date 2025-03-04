Політика

12:13 04.03.2025

Для повернення співпраці зі США необхідно переформатувати переговорні групи – нардеп Клименко

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Для повернення співпраці зі США необхідно переформатувати переговорні групи – нардеп Клименко
Фото: https://goloszmin.org/

Для повернення плідної співпраці зі США Україні необхідно радикально змінити та переформатувати переговорні групи та їх керівників, вважає заступник голови фракції “Голос” в Верховній Раді Юлія Клименко.

“Повернути плідну співпрацю з США займе час та серйозні зусилля. Для цього ми повинні радикально змінити та переформатувати переговорні групи та їх керівників (це не про вибори)”, - сказала Клименко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

На думку Клименко, потрібно також продовжувати працювати над рамковою угодою про співпрацю зі США на рівні урядів.

За словами народного депутата, Україні необхідно мати свій реалістичний план миру, а також плани Б, С і Д.

⁠”Мати плани Б, С і Д. Розробити, погодити з ЄС та надати США свій реалістичний план миру. А також активно будувати різного роду оборонні союзи з ЄС та Великобританією,” - відзначила Клименко.

Вона також додала, що емоції - поганий друг у вирішенні геополітичних питань і потрібно поводитися як розумні дорослі, за спиною яких мільйони життів, а не інфантильні діти, які не можуть прорахувати наслідки своїх дій.

“Ми залежимо від США набагато більше, ніж вони від нас, особливо залежать наші військові та цивільне ППО, яке зберігає мільйони життів. Це рішення було очікуваним після скандалу в Білому домі і воно не останнє неприємне рішення, яке нас чекає”, - підкреслила Клименко.

Теги: #голос #клименко #сша

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