Політика

10:46 04.03.2025

У Парижі застерігають США від припинення військової допомоги Україні

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У Парижі застерігають США від припинення військової допомоги Україні

В уряді Франції виступили проти припинення надання Києву військової допомоги з боку США, зазначивши, що це віддалить мирне врегулювання війни в Україні.

«Якщо ми хочемо миру, то рішення призупинити постачання озброєння Україні зміцнить мир чи віддалить його? Воно віддалить його, тому що воно тільки зміцнить становище агресора», - сказав у вівторок міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад в ефірі телеканалу France 2.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерело повідомляло, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Білого дому поки що не надходило.
 

Теги: #допомога #франція #сша

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