Трамп призупинив усю військову допомогу Україні

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Президент США Дональд Трамп наказав припинити поставки всієї військової допомоги Україні через кілька днів після того, як між ним та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі трапився конфлікт, повідомляє Bloomberg.

За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру.

Чиновник сказав, що все військове обладнання США, яке нині не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема, зброю, яка перебуває транзитом в дорозі на літаках і кораблях, або яка очікує в транзитних зонах у Польщі. За словами співрозмовника, зробити паузу Трамп наказав голові Пентагону Піту Хегсету.

Bloomberg зазначає, що президент США наполягає на швидкій угоді, щоб покласти край війні, яка триває вже три роки. Але коли Зеленський минулого тижня зажадав в Овальному кабінеті гарантій безпеки, щоб РФ не порушувала угод, Трамп сердито сказав йому повернутись, коли він буде готовий до миру.

Це у свою чергу змусило європейських союзників поквапитися з розробкою планів щодо постачання України зброї, а також щодо надання миротворців у рамках угоди. Однак Європі не вистачає багатьох інших видів зброї та можливостей, які зараз надають США. Офіційні особи союзників заявили, що поставок зброї, швидше за все, вистачить лише до літа.

Видання пише, що поки не зрозуміло, якою мірою указ Трампа вплине на обсяг допомоги. Він вступив на посаду глави держави, маючи 3,85 млрд доларів грошей, що залишилися від попередньої адміністрації у вигляді так званих президентських повноважень зі скорочення запасів США. На даний момент незрозуміло, чи буде адміністрація Трампа насправді використовувати ці гроші для України, особливо з урахуванням того, що запаси зброї в США закінчуються і необхідно поповнювати.

Також рішення у понеділок виходить за межі простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже доставляється або виконується. Це включає поставку критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню і протитанкової зброї та інших можливостей. Припинення існуючих контрактів із промисловістю може також вимагати від США виплати певної форми плати за перерву компаніям, які почали виконувати замовлення.

США та Україна повинні були підписати угоду, яка б дозволила США отримати значну частку майбутніх доходів від видобутку природних ресурсів України, однак після п'ятничної зустрічі угода, судячи з усього, як пише Bloomberg, розвалилася.

У Білому домі тим часом підтверджують відміну поставок військової допомоги Україні, передає CNN.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми" – сказав представник Білого дому.

Інший чиновник сказав, що пауза стосуватиметься всієї військової техніки, яка ще не знаходиться в Україні.

Пауза є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає поганою поведінкою Зеленського минулого тижня, сказав чиновник. Вони зазначили, що пауза може бути знята, якщо Зеленський продемонструє нову прихильність до переговорів щодо припинення війни в Україні.