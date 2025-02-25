Політика

09:38 25.02.2025

На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

3 хв читати
На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

Темою майбутніх переговорів між Росією і Сполученими Штатами має стати питання щодо умов, за яких Москва готова піти на завершення війни в Україні, аналогічне питання буде поставлене Києву, повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю порталу Breitbart News.

За його словами, делегація США зустрічалася з делегатами від Росії минулого тижня з метою визначити, чи "зацікавлені вони у припиненні цього конфлікту". "Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови", - сказав Рубіо. "Тому наступний крок - це зустрітися (…) з потрібною групою людей у кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для Росії, щоб зупинити війну", - додав Рубіо.

"Очевидно, - продовжив він, - ми повинні поставити Україні те саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це. Отже, незалежно від того, чи знадобляться на це дні, тижні чи що у вас, ми розпочнемо цей процес. Це може не спрацювати, але навіщо комусь критикувати президента Трампа за бажання покласти край війні, яка коштувала мільярдів доларів, сотень тисяч життів і величезних і постійних людських страждань", - зазначив Рубіо.

В контексті майбутніх переговорів з РФ Рубіо також пояснював проект резолюції США в ООН. За його словами, на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна - це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", - сказав Рубіо.

Як повідомлялося, в понеділок, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, внесену українською стороною та розроблену на підтримки Європейського Союзу, її підтримали 93 країни-члени ООН. Проти проголосували 18 країн, включаючи РФ, Білорусь, Угорщину, Ізраїль, Судан і США.

Одночасно США внесли в ООН свій варіант резолюції, в якому війна названа "конфліктом". В останній момент термін був замінений на "вторгнення Росії в Україну". Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену США, до якого було внесено три поправки, на засіданні у понеділок підтримали 93 країни-члени ООН, як і раніше резолюцію, внесену Україною. Проти проголосували вісім країн, включаючи РФ і Білорусь.

Рада Безпеки ООН у понеділок схвалила резолюцію США. Документ закликає "припинити конфлікт" і "встановити стійкий мир" між Україною та Росією.

 

Теги: #переговори #рубіо #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 25.02.2025
Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

23:03 24.02.2025
Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

22:23 24.02.2025
США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

21:54 24.02.2025
Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

19:54 24.02.2025
Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

12:56 24.02.2025
Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали – Стефанішина

09:16 24.02.2025
Каллас їде до Рубіо: Без європейців та українців не може бути мирної угоди

Каллас їде до Рубіо: Без європейців та українців не може бути мирної угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні – КМІС

Євросоюз впевнений, куди Україна використовує допомогу - Матернова

Фон дер Ляєн – Келлогу: будь-яке рішення щодо розв’язанної РФ війни проти України, має поважати незалежність та територіальну цілісність України

ОСТАННЄ

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії їм необхідна Україна - Буданов

Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України – нардеп Клименко

У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією – прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським

ЄС має звернутися до США надати Україні лендліз - Яценюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА