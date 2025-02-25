На майбутніх переговорах з РФ планується обговорити умови Москви для завершення війни в Україні – Рубіо

Темою майбутніх переговорів між Росією і Сполученими Штатами має стати питання щодо умов, за яких Москва готова піти на завершення війни в Україні, аналогічне питання буде поставлене Києву, повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю порталу Breitbart News.

За його словами, делегація США зустрічалася з делегатами від Росії минулого тижня з метою визначити, чи "зацікавлені вони у припиненні цього конфлікту". "Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови", - сказав Рубіо. "Тому наступний крок - це зустрітися (…) з потрібною групою людей у кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для Росії, щоб зупинити війну", - додав Рубіо.

"Очевидно, - продовжив він, - ми повинні поставити Україні те саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це. Отже, незалежно від того, чи знадобляться на це дні, тижні чи що у вас, ми розпочнемо цей процес. Це може не спрацювати, але навіщо комусь критикувати президента Трампа за бажання покласти край війні, яка коштувала мільярдів доларів, сотень тисяч життів і величезних і постійних людських страждань", - зазначив Рубіо.

В контексті майбутніх переговорів з РФ Рубіо також пояснював проект резолюції США в ООН. За його словами, на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна - це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", - сказав Рубіо.

Як повідомлялося, в понеділок, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, внесену українською стороною та розроблену на підтримки Європейського Союзу, її підтримали 93 країни-члени ООН. Проти проголосували 18 країн, включаючи РФ, Білорусь, Угорщину, Ізраїль, Судан і США.

Одночасно США внесли в ООН свій варіант резолюції, в якому війна названа "конфліктом". В останній момент термін був замінений на "вторгнення Росії в Україну". Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену США, до якого було внесено три поправки, на засіданні у понеділок підтримали 93 країни-члени ООН, як і раніше резолюцію, внесену Україною. Проти проголосували вісім країн, включаючи РФ і Білорусь.

Рада Безпеки ООН у понеділок схвалила резолюцію США. Документ закликає "припинити конфлікт" і "встановити стійкий мир" між Україною та Росією.