Результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України – нардеп Клименко

Результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України, вважає заступник голови фракції "Голос" Юлія Клименко.

“Я вважаю, що результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України. Пан Мерц є великим другом України, має чіткий компас щодо ЄС та посилення ролі Європи в світі. Впевнена, він зможе обʼєднати Європу, зробити її сильною та протистояти росіі і допомагати Україні,” - сказала Клименко агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Як повідомлялось, блок ХДС-ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом перемогли на парламентських виборах у ФРН. ХДС-ХСС набрав 28,5% голосів. На другому місці - "Альтернатива для Німеччини" з результатом 20,8%. Третій результат в СДПН Шольца, яка набрала 16,4%. Далі "Зелені", за яких віддали голоси 11,6% виборців. Замикають п'ятірку переможців "Ліві" з результатом - 8,8%.Інші політичні сили, зокрема – Партія Вільних демократів, не подолали 5-відсотковий бар'єр.