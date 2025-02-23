Політика

09:42 23.02.2025

Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

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Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ
Фото: Pixabay

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни вже наступного тижня, пише видання The Hill.

Під час спілкування з журналістами після повернення з конференції консервативних політичних дій (CPAC) Левітт заявила, що Трамп та його команда активно працюють над мирними переговорами.

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного – ІФ-У) тижня", - сказала вона.

Зазначається, що коментарі Левітт прозвучали після того, як Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Також Левітт зазначила, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних. Вона також повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.

"Коли справа стосується критично важливих мінералів, це є пріоритетом для президента. Це дуже важливо для нього, оскільки окупить американські податкові долари. Крім того, це стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами та українським народом, а також сприятиме відновленню України після цієї жорстокої війни", - заявила вона.

Теги: #війна #мир #трамп #адміністрація

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