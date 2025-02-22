Трамп: США досить близькі до підписання угоди з Україною

Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що США наблизилися до підписання угоди з Україною щодо рідкісних земельних ресурсів.

"…я думаю, що ми досить близькі до угоди, і нам краще бути близькими до угоди", - сказав Трамп під час виступу на конференції консервативних політичних дій (CPAC) в Мериленді.

Він сказав, що хоче "повернути мільярди доларів" військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.

"США хочуть рідкоземельні метали, нафту та "все, що ми можемо отримати", - зазначив американський президент.

Крім того, він вважає, що Європа повинна вкладати більше грошей, ніж США.

Як повідомлялося, угода між США та Україною про рідкісноземельні матеріали передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1893384004390285767?t=mxOqoxL3w3QOH6nP1DLUoQ&s=07