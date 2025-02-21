Політика

18:00 21.02.2025

США й Україна продовжують обговорювати угоду щодо рідкісноземельних металів - ЗМІ

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США й Україна продовжують обговорювати угоду щодо рідкісноземельних металів - ЗМІ

Вашингтон і Київ продовжують переговори про угоду щодо рідкісноземельних металів, повідомляє Axios з посиланням на джерела в п'ятницю.

"Американський чиновник, а також джерело, безпосередньо знайоме з питанням, сказали Axios, що офіційні особи США й України всю ніч до п'ятниці ранку вели переговори, намагаючись укласти угоду щодо металів і зупинити погіршення відносин", - інформує портал.

"Джерела заявили, що рішення тепер - за президентом України Володимиром Зеленським, і зазначили, що, якщо він відмовиться від пропозиції, криза між США й Україною поглибиться. Американське джерело назвало це "сценарієм для України із серії пан або пропав", - зазначає Axios.

Портал нагадує, що Зеленський відкинув перший варіант угоди, представлений міністром фінансів США Скоттом Бессентом: згідно з проєктом, американська сторона отримувала б 50% від прибутків. Також у ньому не містилися гарантії безпеки для Києва.

Пізніше США передали українській владі перероблену версію угоди, потім внесли ще правки й направили Києву проєкт у ніч на п'ятницю. Однак зміст оновленого документа незрозумілий.

Теги: #переговори #сша

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