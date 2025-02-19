Інтерфакс-Україна
Політика
11:08 19.02.2025

Баланс довіри Зеленському серед українців становить +20%, з грудня зріс – КМІС

2 хв читати
Баланс довіри Зеленському серед українців становить +20%, з грудня зріс – КМІС

Більше половини українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському, не довіряють 37%, таким чином баланс довіри-недовіри становить +20%, свідчать результати опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Причому показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Натомість, за даними КМІС, у вересні минулого року баланс довіри-недовіри був +22%, у травні +23%, у лютому +29%, у грудні 2023 року +55%, а у травні 2022 року +83%, тобто аж до кінця минулого року демонстрував тенденцію до зниження, після чого тренд уперше змінився на протилежний.

Але на початку повномасштабного вторгнення РФ у Зеленського був максимальний рівень балансу довіри-недовіри, більший, ніж у вересні 2019 року, коли він переміг на президентських виборах (+71%). Натомість, перед повномасштабним вторгненням РФ у лютому 2022 року Зеленському довіряли 37% українців, 52% не довіряли, тобто баланс довіри-недовіри був від'ємним.

Зараз довіра до Зеленського в регіональному вимірі відрізняється несуттєво: у південних та східних областях йому довіряють 55% українців, у центральних 62%, у західних 57%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві, що для демократичного суспільства є дуже гарним результатом, і тим більше зберігає легітимність.

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій", - прокоментував він.

Теги: #довіра #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 26.05.2025
42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

18:21 24.05.2025
В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

12:06 22.05.2025
Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

15:54 21.05.2025
Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

10:29 20.05.2025
Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

10:21 20.05.2025
Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

15:48 19.05.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

14:57 17.05.2025
Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

20:37 16.05.2025
Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

17:43 14.05.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

ВАЖЛИВЕ

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

ОСТАННЄ

Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

Україні від США необхідні конкретні справи, а не слова - голова комітету Ради

Прем'єром Румунії може стати колишній в. о. президента Болоян - Politico

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА