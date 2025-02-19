Баланс довіри Зеленському серед українців становить +20%, з грудня зріс – КМІС

Більше половини українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському, не довіряють 37%, таким чином баланс довіри-недовіри становить +20%, свідчать результати опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Причому показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Натомість, за даними КМІС, у вересні минулого року баланс довіри-недовіри був +22%, у травні +23%, у лютому +29%, у грудні 2023 року +55%, а у травні 2022 року +83%, тобто аж до кінця минулого року демонстрував тенденцію до зниження, після чого тренд уперше змінився на протилежний.

Але на початку повномасштабного вторгнення РФ у Зеленського був максимальний рівень балансу довіри-недовіри, більший, ніж у вересні 2019 року, коли він переміг на президентських виборах (+71%). Натомість, перед повномасштабним вторгненням РФ у лютому 2022 року Зеленському довіряли 37% українців, 52% не довіряли, тобто баланс довіри-недовіри був від'ємним.

Зараз довіра до Зеленського в регіональному вимірі відрізняється несуттєво: у південних та східних областях йому довіряють 55% українців, у центральних 62%, у західних 57%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві, що для демократичного суспільства є дуже гарним результатом, і тим більше зберігає легітимність.

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій", - прокоментував він.