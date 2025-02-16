Інтерфакс-Україна
Політика
11:15 16.02.2025

США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння - ЗМІ

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США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння - ЗМІ

США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках гарантій безпеки, пише FT із посиланням на джерела.

Держдепартамент запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, і кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути в Україні.

Американський посадовець зазначив, що цей документ запитує «конкретні пропозиції або ідеї» про те, як може виглядати угода про безпеку під керівництвом Європи.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом перемовин між РФ та Україною, але її інтереси врахують.

Теги: #озброєння #єс #сша

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