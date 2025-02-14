Інтерфакс-Україна
Політика
19:45 14.02.2025

Путіним керує бачення відновлення російської імперії, він не зупиниться на Україні – сенатор Корнин

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Путіним керує бачення відновлення російської імперії, він не зупиниться на Україні – сенатор Корнин

Американський політик-республіканець, сенатор США від штату Техас Джон Корнин вважає, що Володимиром Путіним керує бажання відновлення російської імперії, і тому його агресія не зупиниться на Україні.

“Я думаю, що нам просто потрібно визнати, що Путіним керує бачення відновлення Російської імперії. І тому я думаю, що він не зупиниться на Україні. Ось чому так важливо, щоб ми разом зупинили його в Україні”, - сказав він на панельній дискусії "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Корнина, Путіна не аналізує витрати, тому що він жертвує сотнями тисяч росіян на полі бою.

“А тепер північнокорейці гинуть тисячами, а Путіна, здається, це не хвилює, а народ Росії, здається, не притягує його до відповідальності, можливо, тому, що вони чують лише одну сторону історії”, - зазначив сенатор.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #війна #думка #сша

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