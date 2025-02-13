Більдт: Запровадження санкцій щодо Порошенка буде розцінено як політичну помсту

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Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що запровадження санкцій щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка буде розцінено як чисту політичну помсту, і зашкодить репутації президента України Володимира Зеленського.

"Це зашкодить репутації Володимира Зеленського... Запровадження санкцій щодо Петра Порошенка буде розцінено як чисту політичну помсту. Звичайно, він мав бізнес у Росії у минулому, але він теж був і у Зеленського", - написав Більдт у соціальній мережі Х, коментуючи санкції проти Порошенка.