Заяви Лаврова практично не лишають шансів на припинення вогню з Україною, вважає Більдт

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Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова вказують на практичну відсутність шансів припинення вогню у війні з Україною, переконаний співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"З огляду на те, що міністр закордонних справ Лавров зараз окреслив як вимоги Росії, практично немає шансів на припинення вогню з Україною відповідно до вимог Трампа. Максималістська позиція", - написав Більдт в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, раніше Лавров заявив, що остаточне врегулювання війни в Україні має базуватися на визнанні російської належності окупованих територій, а також невступі України до НАТО та закріпленні її позаблокового статусу, а також. "Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, "днр", "лнр", Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер", - сказав він в інтерв’ю бразильській газеті "О Глобо".

Крім того, за словами Лаврова, на порядку денному стоять завдання "скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів".

Він також зазначив, що нинішня американська адміністрація "намагається зрозуміти першопричини кризи", а Євросоюз "прагне підривати досягнення домовленостей під приводом того, що його не дуже й кличуть на переговори". При цьому Лавров заявив, що РФ нібито залишається відкритою для переговорів, але "м'яч не на нашому боці".