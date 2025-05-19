Більдт назвав перемогою для Путіна результати розмови з Трампом

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Результатом перемовин президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у понеділок стала можливість для Путіна продовжувати тиск на Україну, не виконуючи заклик до невідкладного припинення вогню, зазначає співголова Європейської Ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Це, безсумнівно, перемога для Путіна, оскільки він відхилив заклик до негайного припинення вогню і замість цього може продовжувати військові операції, водночас чинячи тиск на Україну за столом переговорів. Путін, безсумнівно, має намір говорити про припинення вогню, поки не будуть виконані всі його умови щодо обмеження суверенітету України", - написав Більдт в соцмережі Х у понеділок ввечері.

Пізніше він додав, що "тепер буде цікаво подивитися, як відреагують лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Європейського Союзу". "Тиждень тому вони заявили, що якщо Путін зараз не домовиться про припинення вогню, то негайно вживуть заходів щодо подальших санкцій. Ймовірно, вони думали, що Трамп на одній лінії, поки він не погодився з підходом Путіна", - написав Більдт.

Як повідомлялося, Трамп у понеділок ввечері провів телефонну розмову з Путіним, вона тривала більше двох годин. За словами Трампа. переговори між РФ та Україною розпочнуться негайно. Він також заявив, що РФ хоче вести широкомасштабну торгівлю з США після війни. За словами Путіна, РФ готова працювати над меморандумом про майбутній мирний договір з Україною. Крім того, РФ і Україна повинні знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони, а припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

Трамп мав коротку розмову із Зеленським до дзвінка Путіну.