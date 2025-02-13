Інтерфакс-Україна
Події
11:22 13.02.2025

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій против Боголюбова, Жеваго, Порошенка

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій против Боголюбова, Жеваго, Порошенка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента.

Згідно з додатком до документа, санкції введено проти 5 фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.

Серед санкційних дій, зокрема, позбавлення державних нагород; блокування активів; обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Окрім того, до фігурантів рішення РНБО застосували запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави; заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, а також у публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів; заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Теги: #санкції #порошенко #боголюбов #жеваго #санкції_рнбо

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