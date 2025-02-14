Інтерфакс-Україна
Події
13:09 14.02.2025

Наступні пленарні засідання в Раді за планом через тиждень

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Наступні пленарні засідання в Раді за планом через тиждень

Пленарні засідання у Верховної Раді заплановані на останній тиждень лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Вони (пленарні засідання - ІФ-У) ще заплановані на (...) останній тиждень лютого”, - сказав Железняк на брифінгу в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання, як засідання парламенту в День національної молитви 24 лютого може бути поєднано з блокуванням президії з боку фракції “Європейська солідарність”, народний депутат відзначив: “Відверто говорячи, цікаво і мені також… Але це не буде в будь-якому разі якийсь дуже активний пленарний день”.

Железняк також впевнений, що “силового розблокування не буде, хоча б тому, що у “Слуг народу” немає ким розблоковувати.”

Як повідомлялось, фракція “Європейська солідарність” в четвер та п'ятницю заблокувала президію Верховної Ради через запровадження РНБО санкцій проти лідера цієї політичної сили Петра Порошенка. Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерви у засіданнях.

Теги: #санкції_рнбо #рада #вру_блокування #засідання

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