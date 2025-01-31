Інтерфакс-Україна
Політика
19:31 31.01.2025

Рубіо про війну в Україні: Це затяжний конфлікт, він має завершитися перемовинами і "обидві сторони мають чимось поступитися"

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Рубіо про війну в Україні: Це затяжний конфлікт, він має завершитися перемовинами і "обидві сторони мають чимось поступитися"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна РФ в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Меган Келлі.

"Точка зору президента (Трампа – ІФ-У) така: це затяжний конфлікт, і його потрібно завершити. Зараз він має перейти до переговорів. У будь-яких переговорах обидві сторони повинні чимось поступитися. Я не збираюся передчасно визначати, якими будуть ці поступки. Це буде складна дипломатична робота — те, чим ми колись займалися у світі, коли мислили реалістично. Але в будь-яких переговорах обидві сторони повинні щось віддати, і це потребуватиме часу", — сказав Рубіо.

За словами Рубіо, війна в Україні має завершитися таким чином, щоб це був довготривалий мир, адже "ситуація є нестійкою для всіх сторін". Він заявив, що у підсумку "це невигідно навіть для Росії — вона платить величезну ціну, її економіка страждає, рівень інфляції зростає".

"Я думаю, що навіть дедалі більше демократів тепер визнають, що те, що ми фінансували, — це глухий кут, затяжний конфлікт, а можливо, навіть гірше, ніж просто глухий кут, — ситуація, у якій Україна поступово руйнується і втрачає все більше територій. Тож цей конфлікт має завершитися", — додав держсекретар США.

Він наголосив, що команда Трампа вважає, що те, що зробив Путін, жахливо — "він вторгся в країну, вчинив звірства, скоїв жахливі речі". Але, за словами Рубіо, "проблема ще й в тому обмані, який існував, що ми нібито дали людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, відкинути назад настільки, що світ знову виглядатиме так, як у 2012 або 2014 році, до того, як росіяни захопили Крим та інші території. І як наслідок, те, що вони просили останні півтора року, це фінансувати безвихідну ситуацію, затяжний тупик, що продовжує людські страждання", - сказав Рубіо

Коментуючи готовність сторін до переговорів, Рубіо сказав, що "є публічна сторона питання, і є приватна". "Те, що демонструється публічно, розмови, заяви лідерів — багато в чому це риторика, продиктована внутрішньою політикою та політичними міркуваннями. Навіть Володимир Путін, який контролює медіа, все одно має зважати на громадську думку в Росії, на свій імідж і на те, як вибудувана вся його особистість", — відзначив Рубіо.

Він додав, що зараз "принаймні у нас є президент, який усвідомлює, що наша ціль - щоб цей конфлікт закінчився, і закінчився таким чином, щоб це було витривалим, тому що це нежиттєздатна ситуація в обох сторін".

Минулого тижня, виступаючи на економічному форумі у Давосі по відеоконференції, президент Трамп заявив, що прагне зустрічі із президентом Росії задля закінчення війни в Україні. Раніше Трамп також закликав Росію домовлятися, інакше він обіцяє запровадити "податки, мита та санкції" на російські товари.

 

Теги: #рубіо #війна #перемовини

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