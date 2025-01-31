США хочуть купити у Данії Гренландію, щоб захистити Арктику від Китаю – Рубіо

Данія не зможе зупинити КНР, яка зможе направили до Гренландії військово-морський флот під прикриттям захисту торговельних шляхів у Арктиці, тому США зацікавлені в тому, щоб острів придбати, заявив державний секретар США Марк Рубіо.

"Полярне коло і арктичний регіон стануть критично важливими для судноплавних шляхів… І цілком реалістично вважати, що китайці з часом, можливо, навіть у короткостроковій перспективі, спробують зробити в Гренландії те, що вони зробили на Панамському каналі та в інших місцях, тобто встановити об'єкти, які дають їм доступ до Арктики під прикриттям китайської компанії, але насправді слугують подвійній меті - щоб у момент конфлікту вони могли направити до цього об'єкту військово-морські судна і діяти звідти. І це абсолютно неприйнятно для національної безпеки світу і Сполучених Штатів, для безпеки світу і національної безпеки Сполучених Штатів", - сказав Рубіо в інтерв’ю журналістці Меґін Келлі.

При цьому він висловив думку, що Данія не зможе зупинити КНР і вже зараз покладається на США у цьому питанні. "У нас є оборонна угода з ними про захист Гренландії, якщо вона зазнає нападу. Якщо ми вже на гачку, що ми повинні це зробити, то ми могли б також мати більше контролю над тим, що там відбувається. Я знаю, що для Данії це делікатна тема, але для Сполучених Штатів це, знову ж таки, питання національного інтересу", - сказав держсекретар.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп публічно заявив по наміри придбати острів. "Багато чого з цього робиться публічно, і це не є корисним, тому що ставить іншу сторону у скрутне становище всередині країни. Але такі розмови відбуватимуться, і це не жарт. Те, що він каже, є досить точним - люди говорять про це роками. Мова йде не про придбання землі заради придбання землі - це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Президент Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме - придбати її", - сказав Рубіо.

Він повідомив, що не знає деталей перемовин Трампа з прем'єр-міністром Данії, але відзначив, що президент США "просто говорить прямо і відверто з людьми", що, на його думку, "дипломатія в багатьох випадках працює краще, коли ви прямолінійні".

На питання, що означали слова Трампа, що той може застосувати економічний або військовий примус, щоб досягти мети, Рубіо відповів, що не пам'ятає, щоб той говорив саме про військовий примус. "Він підходить до цих питань з точки зору транзакційного бізнесу. Тому він не збирається починати те, що він вважає переговорами або розмовою, з того, щоб прибирати важелі впливу зі столу. І це тактика, яка постійно використовується в бізнесі. Її застосовують і в зовнішній політиці", - сказав він.

На питання, чи володітимуть США Гренландією через чотири роки, держсекретар відповів: "Побачимо". "Очевидно, що це пріоритет президента, і він про це заявив… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними. Наші інтереси в Панамському каналі будуть більш захищеними. Наші партнерства в Західній півкулі будуть сильнішими, міцнішими", - підкреслив Рубіо.