Інтерфакс-Україна
Політика
12:36 31.01.2025

США хочуть купити у Данії Гренландію, щоб захистити Арктику від Китаю – Рубіо

3 хв читати
США хочуть купити у Данії Гренландію, щоб захистити Арктику від Китаю – Рубіо

Данія не зможе зупинити КНР, яка зможе направили до Гренландії військово-морський флот під прикриттям захисту торговельних шляхів у Арктиці, тому США зацікавлені в тому, щоб острів придбати, заявив державний секретар США Марк Рубіо.

"Полярне коло і арктичний регіон стануть критично важливими для судноплавних шляхів… І цілком реалістично вважати, що китайці з часом, можливо, навіть у короткостроковій перспективі, спробують зробити в Гренландії те, що вони зробили на Панамському каналі та в інших місцях, тобто встановити об'єкти, які дають їм доступ до Арктики під прикриттям китайської компанії, але насправді слугують подвійній меті - щоб у момент конфлікту вони могли направити до цього об'єкту військово-морські судна і діяти звідти. І це абсолютно неприйнятно для національної безпеки світу і Сполучених Штатів, для безпеки світу і національної безпеки Сполучених Штатів", - сказав Рубіо в інтерв’ю журналістці Меґін Келлі.

При цьому він висловив думку, що Данія не зможе зупинити КНР і вже зараз покладається на США у цьому питанні. "У нас є оборонна угода з ними про захист Гренландії, якщо вона зазнає нападу. Якщо ми вже на гачку, що ми повинні це зробити, то ми могли б також мати більше контролю над тим, що там відбувається. Я знаю, що для Данії це делікатна тема, але для Сполучених Штатів це, знову ж таки, питання національного інтересу", - сказав держсекретар.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп публічно заявив по наміри придбати острів. "Багато чого з цього робиться публічно, і це не є корисним, тому що ставить іншу сторону у скрутне становище всередині країни. Але такі розмови відбуватимуться, і це не жарт. Те, що він каже, є досить точним - люди говорять про це роками. Мова йде не про придбання землі заради придбання землі - це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Президент Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме - придбати її", - сказав Рубіо.

Він повідомив, що не знає деталей перемовин Трампа з прем'єр-міністром Данії, але відзначив, що президент США "просто говорить прямо і відверто з людьми", що, на його думку, "дипломатія в багатьох випадках працює краще, коли ви прямолінійні".

На питання, що означали слова Трампа, що той може застосувати економічний або військовий примус, щоб досягти мети, Рубіо відповів, що не пам'ятає, щоб той говорив саме про військовий примус. "Він підходить до цих питань з точки зору транзакційного бізнесу. Тому він не збирається починати те, що він вважає переговорами або розмовою, з того, щоб прибирати важелі впливу зі столу. І це тактика, яка постійно використовується в бізнесі. Її застосовують і в зовнішній політиці", - сказав він.

На питання, чи володітимуть США Гренландією через чотири роки, держсекретар відповів: "Побачимо". "Очевидно, що це пріоритет президента, і він про це заявив… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними. Наші інтереси в Панамському каналі будуть більш захищеними. Наші партнерства в Західній півкулі будуть сильнішими, міцнішими", - підкреслив Рубіо.

 

Теги: #рубіо #гренландія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 08.05.2025
Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

08:11 08.05.2025
Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

06:59 08.05.2025
Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

05:51 08.05.2025
Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

04:46 08.05.2025
СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

01:51 03.05.2025
Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

23:44 02.05.2025
Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

03:47 01.05.2025
Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

22:49 29.04.2025
Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

16:42 27.04.2025
Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

ОСТАННЄ

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини до справи припинення війни між Росією і Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА