Політика

20:16 21.11.2024

Фірташ вважає політично мотивованими санкції Великої Британії проти нього

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Фірташ вважає політично мотивованими санкції Великої Британії проти нього

Безпідставними, політично вмотивованими і такими, що суперечать принципам верховенства права, назвав український бізнесмен Дмитро Фірташ, який після 10 років перебуває у Відні, введені проти нього урядом Великої Британії індивідуальні санкції.

"В останні 10 років Міністерство юстиції США неодноразово намагалося забезпечити екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США через політично мотивовані процедури екстрадиції. Але цього зробити не вдалося. Санкції, запроваджені сьогодні Великою Британією, є явним продовженням цих політично вмотивованих процесів", - йдеться в заяві Фірташа.

Зазначається, що бізнесмен повністю довіряє судам Великої Британії і впевнений, що верховенство права переможе.

Як повідомлялося, Велика Британія пояснила запровадження санкцій тим, що Фірташ був або є залученим до серйозної корупції, зокрема, до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також до незаконного привласнення майна з газотранспортної мережі України.

Також під санкції потрапили його дружина Лада Фірташ і фінансист Денис Горбуненко, який "брав участь у вчиненні серйозної корупції в інтересах Фірташа, перебуваючи на контролюючій посаді в Родовід Банку", а також брав участь у відмиванні грошей і діяв від імені Фірташа.

Британські активи всіх трьох заморожені, а на Фірташів також накладено заборону на в'їзд.

Теги: #британія #санкції #фірташ

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