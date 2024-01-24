Медицина

15:35 24.01.2024

БФ "Краб" у 2023 р. надав допомогу онкохворим дітям майже на 3 млн грн

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БФ "Краб" у 2023 р. надав допомогу онкохворим дітям майже на 3 млн грн

Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям "Краб" у 2023 році надав пацієнтам допомогу на суму приблизно 3 млн грн, у 2024 р. планує розпочати роботу з розвитку програм їхньої реабілітації, повідомила керівниця організації Лариса Лавренюк.

"У 2024 році цільова допомога пацієнтам і проєкти з психосоціальної підтримки дітей та їхніх батьків залишаться пріоритетом. Є наміри працювати з реабілітацією чи, радше, ресоціалізацією пацієнтів", - озвучила вона плани фонду в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лавренюк зазначила, що йдеться про складнішу і комплекснішу реабілітацію після лікування.

"Завдання полягає в тому, щоб якомога більше відновити дитину, допомогти їй у школі, у спілкуванні з однолітками, допомогти повернутися до школи, закінчити її, знайти роботу, яка до душі", - сказала вона.

Лавренюк зазначила при цьому, що фонд надає допомогу не лише українським пацієнтам, а й клінікам. Зокрема, 2023 року "Краб" підтримав проєкт із реконструкції відділення трансфузіології Національного інституту раку (НІР) і займається закупівлею обладнання для відділення реабілітації НІР.

Також фонд профінансував для Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН в Одесі купівлю датчика для апарату внутрішньоочного УЗД, пошкодженого під час обстеження пацієнта, коли дитина несподівано махнула рукою і датчик упав.

"Приємно підтримувати тих, хто зацікавлений у роботі, хто щось робить для пацієнта. Коли є запит від клінік, ми відстежуємо проблему, знайомимося особисто. Якщо ми бачимо людей, які горять своєю справою, ми їх підтримуємо", - пояснила вона. 

Теги: #діти #допомога #бф_краб

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