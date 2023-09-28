Медицина

17:33 28.09.2023

Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

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Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

Український і шведський "Червоні Хрести" підписали угоду про реалізацію трирічної міжсекторальної програми реагування в Сумській області.

"Вона (програма - ІФ-У) буде реалізована в рамках трирічного партнерства до 2026 року включно і становить понад 75 млн шведських крон", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на фейсбук-сторінці в четвер.

Програма допоможе ТЧХУ та підтримає діяльність Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Проєкт допоможе зробити доступнішими базову медичну допомогу, особливо у віддалених районах, а також соціальні послуги для літніх людей, осіб з інвалідністю та самотніх людей.

Програма також передбачає розвиток місцевих організацій ТЧХУ, допомогу загонам швидкого реагування та забезпечення осередків Червоного Хреста України для надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Теги: #україна #угода #швеція #тчху

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