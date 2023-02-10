Від початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 2 млн осіб, в 1,5 раза менше, ніж роком раніше

З початку поточного епідсезону (з 3 жовтня 2022 року до 5 лютого – ІФ-У) на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, в Україні захворіло 2,056 млн осіб, зафіксовано 12 смертей від грипу.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), це на 56,5% менше, ніж за аналогічний період сезону 2021-2022 років.

За даними ЦГЗ, 13,5% захворілих – діти до 17 років.

Водночас ЦГЗ зазначає, що рівень смертності від грипу та ГРВІ поточного сезону вищий, ніж роком раніше, коли не було зафіксовано летальних випадків грипу.

За даними ЦГЗ, загалом проти грипу в Україні вакцинувалися 143 821 особа, із них 93 695 – медпрацівники та люди з епідемічного ризику.