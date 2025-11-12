Інтерфакс-Україна
Медицина
15:08 12.11.2025

УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

2 хв читати
УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин.

"Перший заїзд цієї серії відбувся... у рекреаційному центрі "Берег надії" на Хмельниччині. У ньому взяли участь десять родин ветеранів з різних громад області. Формат програми передбачає одночасну підтримку ветерана та його близьких", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України у середу.

Мультидисциплінарна команда УЧХ (психологи, супервізор, координатор програми та фахівці із супроводу ветеранів із громад, звідки прибули родини) працювала з учасниками протягом семи днів.

Програма охоплювала широкий спектр заходів: від індивідуальних і групових консультацій із психологами до психоедукаційних сесій, присвячених темам стресу, емоційної врівноваженості та взаємної підтримки. Фахівці також проводили заняття з фізичної терапії, розробляли персональні плани відновлення та організовували рекреаційні активності — музикотерапію, гончарство, дихальні й тілесні практики, тренування у спеціалізованих залах, а також спільний відпочинок на природі.

Окремо для дітей було організовано спеціальні заходи, спрямовані на розвиток емоційної обізнаності, навичок взаємопідтримки, відновлення відчуття безпеки та роботи з власними ресурсами. Це дозволило дітям не лише відчути підтримку, а й знайти простір для спілкування з однолітками у схожих життєвих обставинах.

Група учасників програми формується в межах сусідніх громад, щоб після завершення програми сім’ї могли підтримувати зв’язок між собою та, за потреби, звертатися по допомогу у своїх громадах — до спеціалістів із супроводу ветеранів, мобільних реабілітаційних команд та фахівців психосоціальної підтримки.

Програму реалізовано за підтримки Японського Червоного Хреста та у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Управлінням з питань ветеранів Хмельницької ОВА, обласним центром соціальних служб та Хмельницькою міською радою.

Теги: #тчху #ветерани #відновлення #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:33 12.11.2025
Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

16:51 11.11.2025
УЧХ отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції"

УЧХ отримав сертифікат відповідності стандарту "Система управління протидією корупції"

17:28 10.11.2025
Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

13:47 10.11.2025
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

13:02 10.11.2025
О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

19:59 09.11.2025
Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

22:56 08.11.2025
Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

21:16 08.11.2025
УЧХ працював на місці російської атаки БпЛА по Дніпру

УЧХ працював на місці російської атаки БпЛА по Дніпру

11:01 07.11.2025
УЧХ провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців

УЧХ провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Зеленський: 11 закладів на Херсонщині мають підземні лікарні

Постраждалі від війни діти зможуть отримати послуги з оздоровлення - Мінсоцполітики

У шкільних чатах пішли повідомлення про ентеровірусну інфекцію, але суттєвого збільшення кількості звернень по меддопомогу не спостерігається – експерт

В епідсезоні 2025/26 поставки вакцин від грипу на ринок зменшилися майже вдвічі – експерт

Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

"Лікарі без кордонів" за останні три місяці надали меддопомогу 221 пацієнтам з прифронтових громад

"Санофі" у поточному епідсезоні поставила весь запланований обсяг вакцин від грипу

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА