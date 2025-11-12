Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин.

"Перший заїзд цієї серії відбувся... у рекреаційному центрі "Берег надії" на Хмельниччині. У ньому взяли участь десять родин ветеранів з різних громад області. Формат програми передбачає одночасну підтримку ветерана та його близьких", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України у середу.

Мультидисциплінарна команда УЧХ (психологи, супервізор, координатор програми та фахівці із супроводу ветеранів із громад, звідки прибули родини) працювала з учасниками протягом семи днів.

Програма охоплювала широкий спектр заходів: від індивідуальних і групових консультацій із психологами до психоедукаційних сесій, присвячених темам стресу, емоційної врівноваженості та взаємної підтримки. Фахівці також проводили заняття з фізичної терапії, розробляли персональні плани відновлення та організовували рекреаційні активності — музикотерапію, гончарство, дихальні й тілесні практики, тренування у спеціалізованих залах, а також спільний відпочинок на природі.

Окремо для дітей було організовано спеціальні заходи, спрямовані на розвиток емоційної обізнаності, навичок взаємопідтримки, відновлення відчуття безпеки та роботи з власними ресурсами. Це дозволило дітям не лише відчути підтримку, а й знайти простір для спілкування з однолітками у схожих життєвих обставинах.

Група учасників програми формується в межах сусідніх громад, щоб після завершення програми сім’ї могли підтримувати зв’язок між собою та, за потреби, звертатися по допомогу у своїх громадах — до спеціалістів із супроводу ветеранів, мобільних реабілітаційних команд та фахівців психосоціальної підтримки.

Програму реалізовано за підтримки Японського Червоного Хреста та у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Управлінням з питань ветеранів Хмельницької ОВА, обласним центром соціальних служб та Хмельницькою міською радою.