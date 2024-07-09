Італія продовжить тимчасовий захист для українців - Кондратюк після зустрічі з міністеркою Кальдероне

Італія продовжить тимчасовий захист для українців, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі з міністеркою праці та соціальної політики Італії Мариною Ельвірою Кальдероне в Римі.

Як повідомляє Рада в телеграм у вівторок, Кондратюк розповіла Кальдероне про страшні наслідки російської масованої ракетної атаки по дитячій клініці "Охматдит", Києву, Дніпру, Кривому Рогу.

За словами Кондратюк, Кальдероне "відверто шокована цим терором. "Росія не шкодує коштів, щоб завдавати шкоди навіть дітям", - сказала італійська міністерка.

За інформацією віцеспікерки Верховної Ради, Італія, як країна "Великої сімки", уже надала Україні понад 2 млрд євро допомоги. Вона входить до п'ятірки країн ЄС, які прихистили найбільше вимушених переселенців з України. Це 191 тис. українських громадян.

Бюджет на фінансування програми тимчасового захисту на 2024 р. становить 274 млн євро. Термін завершення підтримки - грудень 2024 р. Її буде продовжено і 2025 року з огляду на ухвалення Радою ЄС рішення про тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року.