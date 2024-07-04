Події

02:30 04.07.2024

Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині

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 Російські війська вдень у середу обстріляли Дружківку Донецької області, внаслідок чого там пошкоджено пожежну частину, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російських обстрілів ще раз пошкоджено пожежну частину на Донеччині", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, обстріляв м. Дружківка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзна брама пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки.

Серед особового складу ніхто не постраждав.

Теги: #україна #донецька #пожежна_частина

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