Події

07:43 03.07.2024

"Нова пошта" допоможе дітям загиблого водія до повноліття матеріально і з навчанням

2 хв читати
"Нова пошта" допоможе дітям загиблого водія до повноліття матеріально і з навчанням

Компанія "Нова пошта" надасть дітям водія, який загинув через російський удар КАБ у Харкові 30 червня, щомісячні виплати по 10 тис. грн до повноліття і гранти на навчання по $12,5 тис., повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"Ігор працював водієм для "Нової пошти" у нашого партнера-перевізника близько 5 років. У нашого колеги залишилося двоє дітей, старша дочка хворіє на ДЦП", - уточнили в компанії.

Крім того, сім'я загиблого отримає матеріальну допомогу 60 тис. грн, а також компанія взяла на себе всі витрати на похорон.

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у фейсбуці зазначив, що в результаті недільної атаки росіяни знищили 10-й сортувальний центр компанії.

"Коли руйнується будівля, техніка, обладнання, ми швидко намагаємось їх компенсувати та відновити. Але коли гинуть та страждають люди, стає особливо боляче. Наша команда допомагатиме та надаватиме усю необхідну підтримку постраждалим", - наголосив Поперешнюк.

"Нова пошта" додала, що шестеро постраждалих через російський удар працівників наразі перебувають у лікарні з травмами середньої тяжкості, а ще двоє водіїв зазнали незначних травм і лікуються вдома, їм усім надають допомогу, зокрема психологів.

Згідно з релізом, загалом на сьогодні "Нова пошта" допомагає 65 дітям загиблих працівників, як мобілізованих, так і загиблих під час ворожих ударів у тилу.

Як повідомлялося, 30 червня керована авіабомба, випущена з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області (РФ), влучила за кілька метрів від приміщення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова. У результаті одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик. Знищено вісім транспортних засобів, ще п'ять пошкоджено.

 

 

 

 

Теги: #загиблий #компенсація #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 30.06.2024
Російський удар КАБ у Харкові вбив водія та пошкодив сортувальний термінал і десять автомобілів - "Нова пошта"

Російський удар КАБ у Харкові вбив водія та пошкодив сортувальний термінал і десять автомобілів - "Нова пошта"

13:26 28.06.2024
Літак Supernova Airlines виконав технічний рейс із Китаю до Литви, - співзасновник "Нової пошти"

Літак Supernova Airlines виконав технічний рейс із Китаю до Литви, - співзасновник "Нової пошти"

12:55 28.06.2024
"Нова пошта" з початку року розширила мережу в Україні на 13,2%

"Нова пошта" з початку року розширила мережу в Україні на 13,2%

09:51 20.06.2024
"Нова пошта" збільшила мережу в Чехії до 5 міст й анонсувала подальше розширення

"Нова пошта" збільшила мережу в Чехії до 5 міст й анонсувала подальше розширення

08:56 16.06.2024
У Харкові під час демонтажних робіт одна людина загинула, одна постраждала

У Харкові під час демонтажних робіт одна людина загинула, одна постраждала

19:14 14.06.2024
РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

20:16 12.06.2024
ЄБРР може надати EUR70 млн кредит "Новій пошті"

ЄБРР може надати EUR70 млн кредит "Новій пошті"

19:05 30.05.2024
Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

17:38 06.05.2024
На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України

На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України

09:55 11.04.2024
На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждали двоє людей

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

Одну людину поранено в результаті масованих обстрілів Запорізької області

Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

ОСТАННЄ

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через негоду в Хмельницькій області знеструмлено 161 населений пункт, без енергопостачання залишилися 23,9 тис. споживачів

Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 45 авіаударів, використавши 67 КАБів

ВИБУХИ В ДНІПРІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони вдарили по складу боєприпасів і шести районах зосередження сил ворога

РФ обстріляла три прикордонні громади Сумської області

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждали двоє людей

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА