"Нова пошта" допоможе дітям загиблого водія до повноліття матеріально і з навчанням

Компанія "Нова пошта" надасть дітям водія, який загинув через російський удар КАБ у Харкові 30 червня, щомісячні виплати по 10 тис. грн до повноліття і гранти на навчання по $12,5 тис., повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"Ігор працював водієм для "Нової пошти" у нашого партнера-перевізника близько 5 років. У нашого колеги залишилося двоє дітей, старша дочка хворіє на ДЦП", - уточнили в компанії.

Крім того, сім'я загиблого отримає матеріальну допомогу 60 тис. грн, а також компанія взяла на себе всі витрати на похорон.

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у фейсбуці зазначив, що в результаті недільної атаки росіяни знищили 10-й сортувальний центр компанії.

"Коли руйнується будівля, техніка, обладнання, ми швидко намагаємось їх компенсувати та відновити. Але коли гинуть та страждають люди, стає особливо боляче. Наша команда допомагатиме та надаватиме усю необхідну підтримку постраждалим", - наголосив Поперешнюк.

"Нова пошта" додала, що шестеро постраждалих через російський удар працівників наразі перебувають у лікарні з травмами середньої тяжкості, а ще двоє водіїв зазнали незначних травм і лікуються вдома, їм усім надають допомогу, зокрема психологів.

Згідно з релізом, загалом на сьогодні "Нова пошта" допомагає 65 дітям загиблих працівників, як мобілізованих, так і загиблих під час ворожих ударів у тилу.

Як повідомлялося, 30 червня керована авіабомба, випущена з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області (РФ), влучила за кілька метрів від приміщення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова. У результаті одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик. Знищено вісім транспортних засобів, ще п'ять пошкоджено.