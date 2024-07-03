3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 860 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 860 RUSSIAN AGRESSION

3 липня відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів, День "Зробіть собі комплімент, стоячи перед дзеркалом", День осторонь сонця, День непокори.

В Україні - День зенітних ракетних військ Повітряних Сил, в Аргентині - День біоінженерів, Національний день телерадіомовника, у США - День емансипації на Віргінських островах, День поїдання квасолі, День шоколадних вафель, День штату Айдахо, День собак, у М'янмі -Жіночий день, у Німеччині - фестиваль Rockharz у Констанці.

Православна церква - святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського.

День зенітних ракетних військ ПС України

Професійне свято встановлено в 2011 році наказом Міністерства оборони України.

Зенітники боронять повітряний простір над українськими містами та важливими стратегічними об’єктами. Вони відбивають авіаційні та ракетні удари окупантів, знищують повітряні цілі ворога.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

Подію започаткували для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються. За статистикою щороку один українець використовує близько 500 пакетів, тоді як жителі ЄС лише 90.

День непокори

Громадянська непокора - мирний протест або свідома відмова громадян підкорятися несправедливим законам, згідно зі своєю совістю. Уперше цей термін був використаний письменником Генрі Торо в есе 1849 року. Там він навів приклади відмови платити податки, протестуючи проти несправедливих державних діячів. Основна мета Дня непокори полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем і спонукати законодавчі органи діяти відповідним чином.

Ще цього дня:

1528 - Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого - боротьба з ідеями Реформації;

1885 - Українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 - Закінчилася битва під Геттісбергом - найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 - Карл Бенц із Мангайма здійснив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 - У продажу з'явилися перші телевізори;

1962 - Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся в країну;

1966 - Франція провела випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;

1973 - У Гельсінкі розпочала роботу Нарада з безпеки і співробітництва в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписано Заключний акт.

Церковне свято

День пам'яті святого мученика Якинта

Якинт народився в Кесарії Каппадокійській (нині територія Туреччини) у ІІІ столітті. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).

Під час правління імператора почалися жорстокі гоніння на християн. За його наказом усіх, хто відмовлявся поклонятися римським богам, піддавали жорстоким тортурам.

Якинт, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. За це його заарештували і піддали тортурам. Незважаючи на всі страждання, Якінт залишався відданим своїй вірі і не відрікся від Христа. Він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Якинт зарахований до лику мучеників і шанується православною церквою. В іконографії його зображують як молоду людину у військовому одязі або як камергера при дворі імператора.

Іменини: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.