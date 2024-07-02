Події

21:51 02.07.2024

Єрмак і Блінкен обговорили підготовку до Саміту НАТО у Вашингтоні

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту української делегації до США у складі віцепрем'єр-міністерки у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра оборони Рустема Умєрова і міністра енергетики Германа Галущенка провели зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Ваша допомога з озброєнням і боєприпасами зміцнить наших бійців на полі бою та допоможе нашій державі боротися проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Також під час розмови сторони обговорили підсумки Глобального саміту миру в Швейцарії та подальшу реалізацію пунктів Формули миру і спільну роботу з встановлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу було приділено підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, зокрема, документам, які будуть укладені.

Ольга Стефанішина наголосила на очікуваннях України від саміту НАТО. Під час зустрічі обговорили просування України на шляху євроатлантичної інтеграції та гарантованої фінансової допомоги для посилення обороноздатності нашої держави на рівні Альянсу.

Рустем Умєров детально поінформував про необхідність забезпечення наших Сил оборони додатковими системами протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад, а також об'єктів критичної інфраструктури.

Герман Галущенко розповів про наслідки російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Також Андрій Єрмак наголосив на важливості запровадження секторальних санкцій щодо банківських та фінансових установ країни-агресорки.

 

 

 

Теги: #нато #саміт #сша

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