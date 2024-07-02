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18:47 02.07.2024

Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

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Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 млн 789 тис. 482,24 грн ($4 млн 423 тис. 578,27).

Як повідомляється на сайті Міноборони у вівторок, рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання військового одягу для військовослужбовців Збройних сил України.

Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, своєчасно сплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав своєї частини угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості. У зв'язку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

"Міжнародний арбітраж виніс рішення - задовольнити позови Міністерства оборони України, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Теги: #зсу #міноборони #арбітраж

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