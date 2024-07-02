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07:04 02.07.2024

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 859 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 859 RUSSIAN AGRESSION

2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО.

Православна церква - Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Міжнародний день спортивного журналіста

Міжнародний день спортивного журналіста відзначають з 1995 року за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси.

Цього дня 1924 року в Парижі було утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси (АІПС), яка нині об'єднує близько 150 національних спілок журналістів.

Всесвітній день НЛО

2 липня відзначають найбільш інопланетне свято - Всесвітній день НЛО, або День уфолога.

Уфологія - це неофіційна наука, покликана вивчати явища, які не може логічно пояснити класична наука. Важливим предметом дослідження уфологів є явища і предмети позаземного походження, зокрема так звані НЛО (непізнані літальні об'єкти).

2 липня 1947 року в американському місті Розвелл уперше зафіксували падіння "літаючої тарілки", і це спровокувало захоплення уфологією. Однак уряд США заперечував, що це позаземний об'єкт, назвавши цей апарат метеозондом.

Цього дня уфологи з усього світу збираються в американському місті Розвелл. Організатори свята головним своїм завданням бачать - змусити уряди нарешті офіційно визнати той факт, що інопланетяни існують і час від часу відвідують Землю.

Ще цього дня:

1559 - Чотири османські документи згадують про атаку, здійснену "Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)" на фортецю Азов;

1776 - Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларацію незалежності було ухвалено через два дні, 4 липня, а вперше публічно зачитано - 8 липня;

1900 - Відбувся перший політ дирижабля моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

1954 - Розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

1996 - У місті Дніпродзержинськ (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався в стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми;

2011 - Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого в братів опинилися всі престижні пояси за перемогу в суперважкій вазі.

Церковне свято

Покладання Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

2 липня кожного року православна церква відзначає свято покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

У 5 столітті, під час правління Лева Великого, чесна риза (тобто одяг) Божої Матері була переміщена до Константинополя з Палестини. Пізніше біля Влахернської затоки побудували храм, щоб зберігати в ньому дорогоцінну святиню християнства.

Божа Матір неодноразово рятувала Константинополь від нападу ворогів.

Іменини: Арсеній.

Теги: #2липня #церковне_свято #цей_день #іменини

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