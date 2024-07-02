НАТО направить до Києва високопоставленого представника для координації військової допомоги - ЗМІ

НАТО направить до Києва високопоставленого цивільного чиновника в рамках низки нових заходів, спрямованих на зміцнення довгострокової підтримки України, повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ) у понеділок, 1 липня.

Як очікується, про нові заходи підтримки України буде оголошено на саміті у Вашингтоні наступного тижня, повідомляють представники США та альянсу, пише WSJ.

"Ці кроки спрямовані на те, щоб зміцнити перспективи України в кінцевому підсумку приєднатися до альянсу, не пропонуючи їй членства. Вони відбуваються на тлі політичного сплеску правого крила в Європі та зростаючої ймовірності того, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися до Білого дому і скоротити американську підтримку України", - йдеться в публікації.

Підкреслюється, що високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці.