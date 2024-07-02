З 1 липня набула чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною

Міністр зі сприяння експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Мері Нг вітає офіційне набуття чинності модернізованої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA), повідомляється в понеділок, 1 липня, на сайті уряду Канади.

"Це важлива віха у двосторонніх відносинах Канади та України. Модернізована угода CUFTA посилить торгівлю, збільшить економічне співробітництво та підтримає фінансову реформу України та її зусилля з відновлення. Вона також сигналізує про непохитну прихильність Канади довгостроковій безпеці, стабільності та економічному відновленню України після повномасштабного вторгнення Росії в країну", - сказано в заяві.

Зазначається, що модернізована угода CUFTA є виграшною для обох країн. Вона зберігає преференційний доступ на ринок, отриманий у первісній угоді CUFTA 2017 року; вона оновлює і додає нові формулювання в таких галузях, як торгівля послугами, інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрова торгівля, праця і навколишнє середовище, а також додає спеціальний розділ про торгівлю і корінні народи, вперше в історії кожної країни.

Підкреслюється, що від самого початку вторгнення Росії Канада очолила міжнародну підтримку українського народу. Модернізована CUFTA є ще одним прикладом підтримки Канадою не лише міжнародної торгівлі на основі правил та зусиль України з відновлення, а й довгострокової безпеки, стабільності та відновлення країни.

Як повідомлялося, оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 23 вересня 2023 року під час візиту глави української держави до Канади.

За даними канадського уряду, двостороння торгівля між Канадою та Україною сягнула піку в розмірі приблизно 447 млн доларів 2021 року, знизившись до 422 млн доларів 2022 року через незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У 2023 році товарообіг зріс до 695 млн доларів, здебільшого коштом канадського експорту різної військової техніки в Україну для надання допомоги у військових діях.