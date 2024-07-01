Події

21:53 01.07.2024

Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС

2 хв читати
Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС

Ізраїль наближається до завершення ліквідації військового потенціалу палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази, заявив у понеділок ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу.

"Ми наближаємося до кінця фази знищення ХАМАС, удари по потенціалу, що залишився, триватимуть", - наводять західні ЗМІ витяги із заяви Нетаньягу.

Минулого тижня The Jerusalem Post із посиланням на начальника Генштабу ізраїльської армії Герці Галеві повідомило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) практично "покінчила" з бійцями ХАМАС у Рафаху.

"Ми наближаємося до моменту, коли зможемо сказати, що повністю знищили бригаду ХАМАС, що базується в Рафаху", - сказав Галеві.

Тим часом Нетаньягу заявляв, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції про припинення вогню, яку привітав президент США Байден". Водночас він неодноразово наголошував, що Ізраїль "не закінчить війну, поки не поверне всіх заручників" і "не знищить ХАМАС".

Раніше стало відомо, що ХАМАС вніс низку поправок до проєкту мирної ініціативи. За даними The Wall Street Journal, зокрема, у русі хочуть, щоб угода передбачала виведення ізраїльських військових із сектору вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди. Своєю чергою, ХАМАС чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню перш, ніж почне відпускати заручників. Крім того, у русі хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць у межах угоди.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю почали військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. 7 травня поточного року армія Ізраїлю почала операцію в Рафаху на кордоні з Єгиптом. Це місто вважається останнім оплотом ХАМАС.

Теги: #ізраїль #потенціал #ліквідація #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:57 29.06.2024
У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

10:11 28.06.2024
США та Ізраїль проводять переговори про постачання Україні до восьми систем ППО Patriot - ЗМІ

США та Ізраїль проводять переговори про постачання Україні до восьми систем ППО Patriot - ЗМІ

07:27 28.06.2024
Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

06:23 27.06.2024
Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

07:16 26.06.2024
Міністр оборони США Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

Міністр оборони США Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

17:42 24.06.2024
Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

12:31 24.06.2024
В Одесі ліквідовано пожежу, що виникла після ракетного удару РФ, постраждалих троє - ДСНС

В Одесі ліквідовано пожежу, що виникла після ракетного удару РФ, постраждалих троє - ДСНС

05:38 24.06.2024
Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

18:51 21.06.2024
Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

08:52 21.06.2024
Сили оборони ліквідували 4 з 4 керованих авіаційних ракет

Сили оборони ліквідували 4 з 4 керованих авіаційних ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Зеленський обговорив з конгресменами США постачання додаткових систем ППО

Обленерго у вівторок через спеку одночасно відключатимуть по три черги всю добу - "Укренерго"

Графіки відключень е/е у вівторок також діятимуть усю добу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про незаконний продаж землі на Закарпатті

Суд призначив до розгляду справу ексдиректора "Укрспецекспорту" й близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Двопартійна делегація Конгресу США запевнила Київ у підтримці України

Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Зеленський привітав Канаду з національним днем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА